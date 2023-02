Alates sõja algusest Ukrainas on Eesti riigiametnikud ja saadikud korduvalt esinenud avaldustega, et Eesti peaks mõtestama selle sõja kogemust ja eelkõige Ukraina võimude tegevuse kogemust kriisiperioodil, et ise paremini erakorralisteks olukordadeks valmistuda. Enamasti on jutt olnud territoriaalkaitse korraldamisest või näiteks erakorraliste abinõude kasutusele võtmisest elanikkonna esmavajalikuga varustamiseks, kuid sel nädalal kutsus ühe Eesti omavalitsuse juht ühes väga ootamatus asjas tänasest Ukrainast eeskuju võtma.