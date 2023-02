Tuleb nõustuda seisukohaga, et põllumajandusmaa üheks hinnatõusu põhjuseks on ka viimasel aastakümnendil maailmas toimunud hiiglaslik rahatrükk. Raha otsib kohta ja väärtuslik põllumaa on toidutootmise tähtsaim ressurss. Maailma rahvastik kasvab plahvatuslikult, aga ega põllumajandusmaad ju oluliselt juurde ei teki, ja ei tohikski metsade arvelt tekkida.