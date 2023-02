Vivian Loonela ⟩ Kaheksa miljardit eurot Euroopa Liidult Eesti elu edendamiseks

See on selge märk Euroopa solidaarsusest Eestiga – ka meie Euroopa partnerite jaoks on oluline, et elu läheks Eestis paremaks, kuna nõnda on kogu Euroopa edukam. Koolivõrgu uuendamine euroraha eest on selle kohta ideaalne näide, samamoodi oleme varasemate toetustega juba uueks ehitanud ja moderniseerinud kutseharidussüsteemi.