Meil on vaja varjendeid – seda eriti rindemaakondades, aga ka suuremates linnades. Jah, on vaja ka varjumiskohti, aga keldrite ümberehitamine ei kaitse kaela sadavate ülemiste korruste eest paneelelamutes, milles elab 65% Eesti elanikkonnast. Seejuures on varjendid allmaarajatistena kindlasti kallimad kui varjumiskohad. Kuid kas see on tõesti küsimus, mille puhul on eetiline raha lugeda? Riigi ülal pidamine ongi kallis, eriti väikese rahvusriigi.