Ene Kallas ⟩ Kui kolli nagu EKRE ei ole, siis tuleb ta leiutada

Räägin parem ühe ammu kuuldud muinasloo. Enam ei mäletagi, oli see iiri, oli see šoti. Oli kuidas oli, aga kord kõndinud linna tänavatel ilusate riiete ja heade kommete ning malbe häälekõlaga võõras. Ta meeldis kõikidele, ta sai kõikidega läbi, oli oodatud külaline igal pool. Ta rääkis, et linnaelanikele saabub kohe-kohe paradiis. Siis tuli linna teine võõras. Tal ei olnud riideid seljas, ta hääl oli karedavõitu, tal oli sirge ja selge pilk. Häälgi kõlas külmalt. Tema rääkis, et elu on täpselt selline, milliseks sa ta ise elad. Abi ei ole kuskilt oodata, linn jääb linnaks, paradiis on unenägu. Ta vandus, et räägib tõtt, ja kuna tal ei ole midagi varjata, on ta alasti. See võõras aeti linnast välja.