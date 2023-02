ERKKI BAHOVSKI ⟩ Tehisintellekt vallutab ka rahvusvahelise suhtluse

Viimastel päevadel on ühismeedia vallutanud teated, kuidas keegi on lasknud tehisintellektil tekste koostada. Kes on lasknud kirjutada essee, kes probleemartikli, aga paistab, et tekste kirjutav tehisintellekt on tagasipöördumatult kohal. Mõned soovitavad seda kasutada ka koolitöös.