Eero Merilind ⟩ Perearstide puudus on jõudnud kriitilise piirini

Eestis on praegu 100 000 inimest ilma isikliku perearstita: 34 nimistut on perearstita ja 23 nimistus töötab asendusarst; üle poole perearstidest on 60-aastased või vanemad; residentuuri lõpetab vähem perearste (35–40) kui läheb pensionile (50–60 arsti aastas).