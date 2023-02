Aare Tark ⟩ Sõda võib kesta 15 aastat. Mis on Eesti tegevuskava?

Sõda Ukrainas, mida Venemaa alustas üheksa aastat tagasi ning mille kuum faas algas 24. veebruaril 2022, võib kesta 15 aastat. NATO peasekretär Jens Stoltenberg eelmise aasta juunis täpset aastate arvu ei maininud, kuid hoiatas, et see võib kesta palju aastaid. Chicago Ülikooli politoloog Paul Poast kirjutas Washington Postis, et ta nõustub selle hinnanguga, sest praegusel sõjal on kõik pikaajalise sõjalise konflikti tunnused. Täpse arvulise ennustuse (15,3 aastat) on välja töötanud New Yorki Ülikooli politoloogid.