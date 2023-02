MART KULDKEPP ⟩ Venemaa on muutumas hiiglaslikuks Põhja-Koreaks

Kolmandaks on suured lääneriigid seni avaldanud valmisolekut resoluutsemaks tegutsemiseks eelkõige järjekordsete Vene sõjakuritegude ilmnemise järel. See aga ei saa ega tohigi olla jätkusuutlik strateegia Ukraina toetamiseks. Ukrainlastele on ülioluline, et lääs mõistaks olukorra tõsidust mitte ainult tagantjärele, vaid ka ette vaatavalt, kuna igasugune õppimine kogemusest tuleb ukrainlaste elude hinnaga. Sellest ka Volodõmõr Zelenskõi teine välisreis viimase aasta jooksul, seekord Suurbritanniasse ja ka Mandri-Euroopasse.

Lisaks Ukraina otsesele abistamisele on Eesti ja teiste Venemaa naaberriikide ülesanne aidata läänemaailmal mõista, et tegelik julgeolekuolukord Euroopas on fundamentaalselt muutunud ning külma sõja järgse ajastu optimism, nii palju kui seda veel alles oli, on osutunud alusetuks. Ka Ukraina võit, mis on vältimatult vajalik, ei tekita mingit uut rahudividendi, vaid ainult hoiab ära halvima. Venemaa järkjärguline muutumine tohutuks Põhja-Koreaks on reaalsus, mis kardetavasti jääb meiega veel pikaks ajaks ning muuta ei saa seda keegi peale venelaste enda. Seni aga tuleb hoolitseda, et Eesti koos oma sõprade ja liitlastega jääks õigele poole raudset eesriiet.