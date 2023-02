ANU TOOTS ⟩ Valimisprogrammid ei selgita, kust sotsiaalpoliitikaks raha tuleb

Seekordses valimiskampaanias on üks tähelepanuväärne eripära – parteid ei eristu mitte selle järgi, kes on valitsuses ja kes opositsioonis, vaid selle järgi, kes on riigikogus ja kes mitte. Näiteks peaministripartei on raevukalt vastu Isamaa pealesurutud perehüvitiste korrale, sama kehtib ka sotside kohta. Jääb vaid imestada, kui magus see võim ikka peab olema, et vaid mõni kuu tagasi hääletati poliitika poolt, millele ise vastu ollakse?