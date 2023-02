Andrei Kuzitškin ⟩ Vene õigeusu kirik asetas Putini usust kõrgemale

Intriig, mille põhjustas liikumise Koos tellitud palvus Ukraina rahu toetamiseks, on lahenenud. Tegelikult ei varjagi liikumise juhid Aivo Peterson ja Oleg Ivanov vähimalgi määral, et nende ettekujutuses tähendab «rahu» Putiniga Ukraina alistumist. Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kirik on teinud avalduse ja palvuse otsuse tagasi võtnud.