EERIK-NIILES KROSS ⟩ Jutt Nursipalu «küüditamisest» on rõve. Räägime Võrumaa rahvaga ausalt

EKRE esindajad riigikogus ütlevad, et harjutusvälja laiendamine on vältimatu ja vajalik, EKRE kandidaadid Võrumaal ütlevad, et see «hävitab Võrumaa senise elukorralduse.» Sotsid ja Isamaa proovivad ka korraga olla nii harjutusvälja poolt kui vastu.