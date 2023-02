Oliver Loode ⟩ Venemaa dekoloniseerimine kogub hoogu

Venemaa täiemahuline sõda Ukraina vastu on tekitanud üleilmse diskursuse Venemaa tulevikust pärast sõja lõppu ning Putinit. Ka Eestis on Venemaa tuleviku üle arutlemine meelisteema erinevatel konverentsidel, meedias ja kodudes. Kuid sageli puudub neis aruteludes üks oluline mõõde – Venemaa poolt rõhutud rahvad (sh põlisrahvad ja nn rahvusvabariikide titulaarrahvad), nende püüdlused ja võimalikud mõjud sõjajärgse Venemaa poliitilisele korraldusele. Paljude Venemaa-ekspertide ja peavoolu opositsionääride jaoks on etniline mõõde praegu ebaoluline – miski, millega oma pead vaevata pärast seda, kui Putin on võimult kõrvaldatud ja Kremlisse on saabunud uus peremees.