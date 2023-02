VEIKO SPOLITIS ⟩ Avaliku sektori teenistujate palgareform Lätis külvab rahulolematust

Lätis peab 2027. aastaks lõppema avaliku sektori teenistujate palgareform. Riigiteenistujate palgaseadus on olnud poliitilisele ladvikule aastakümneid komistuskiviks. Eelarve pidev rahanappus ja erilised huvid pole suutnud seadust põhimõtteliselt tööle panna.

Lätis pole peale riigireformi ministeeriumi sulgemist 1995. aastal, välja arvatud riigikantselei ja riigihalduskool, teisi institutsioone, kes probleemide lahendamisega erapooletult hakkama saaks, lisaks on riigikantselei hõivatud igapäevase haldustöö korraldamisega riigis. Aastakümneid on palgaerinevused avaliku halduse institutsioonides tekitanud erinevat sorti sensatsioone Läti meedias, kuid suutmatus olukorda lahendada on muutnud Läti kodanikuühiskonna apaatseks ja lisanud õli teisel pool Narva jõge pidevalt õhutatud «läbikukkunud riigi ehk limitrofe’i» lõkkele.