Indrek Schwede ⟩ Meie vanavanematel oleks väga raske mõista, et nende järeltulijad hakkavad kaitsma vaenulikke sümboleid

Petseri kalmistul on alles üksikute hukkunute hauad, mõnel ka viide nende sõjaväeosale. Mälestusmärgid Petserimaal on aga hävitatud. Näiteks Eesti skautluse rajaja Anton Õunapuu monument Pitalovos (praegu Suur-Bereznjuk) asub pealekasvanud metsa serval ja purustatud mälestusmärgi tükkidelt on loetavad üksikud sõnakatked, nende hulgas murtud «Eesti». Lähima talu pikas lipuvardas lehvib NSV Liidu punaplagu. Vana-Irboskal asunud Eesti suurtükiväelaste mälestusele pühendatud monumendialus on alles ja monumendi roosa graniitsammas on toodud Riia–Pihkva maantee äärde, kus tal on uus kandev roll: uue plaadi ja ülaosa saanud sammas leinab Nõukogude sõdureid, kes hukkusid Vana-Irboskat Saksa fašistidest vabastades. Monumendi tagaküljel on näha neli poldiauku, mis kunagi hoidsid ilmselt Eesti suurtükiväelastele pühendatud malmtahvlit.