TÕNU LEHTSAAR ⟩ Seekordne arvamusliidrite lõuna oli viimaste aastate parimaid!

Esimese ettekande pidas kindral Veiko-Vello Palm. Olen aastaid õpetanud avalikku esinemist ja pean ütlema, et retooriliselt oli kindrali esinemine väga kõrgel tasemel. Alustas enesekohase huumoriga ja siis rääkis loo ja siis tuli selgelt ja organiseeritult esitatud sisu. Minu eelarvamus sõjaväelaste sõnaosavusest ja keelekasutusest põrmustus. Kindral tegi hästi selgeks, miks Eestit on vaja kaitsta ja kuidas Eesti ennast kaitsta suudab.

Tuul Sepa ettekanne oli teadlase jutt sellest, mida ta hästi tunneb. Ma olen väga sama meelt, et inimene ei tohi ennast oma ülbuses loodusest kõrgemale tõsta. Värskelt nomineeritud arvamusliidri Jüri Reinvere sõnavõtust jäi mulle meelde mõte, et vaja on suhelda ja teha koostööd, sest üksinda suudelda ei saa. Jaan Tõnissoni ajakirjanduspreemia saanud Jaanus Piirsalu rääkis kaasakiskuvalt Ukraina abistamisest. Muu hulgas nimetas ta, et Postimehe vastuvõtul üle jäänud eelroogade maksumusest oleks saanud osta paar odavat drooni ukrainlastele.