OTSEÜLEKANNE ⟩ Sõnajulguse missioonipreemia üleandmine ja paneeldiskussioon

AJAKAVA:

Paneeldiskussioonis arutlevad missioonipreemia 2019. aasta laureaat, Suside pärandiga loomingulist tööd jätkav kirjanik ja režissöör Imbi Paju, kunstiteadlane Harry Liivrandi ning venekeelse Postimehe peatoimetaja Sergei Metlev selle üle, mida on tähendanud julgus kasutada oma sõna ajaloos võõra võimu all ning mida see tähendab tänapäeval. Millise vastutuse julgus oma sõna kasutada endaga kaasa toob, kus jooksevad sõnavabaduse ja eetika piirid.