Juhtkiri ⟩ Me arvestame sõjaohuga liiga vähe ega pinguta piisavalt

Postimehe peatoimetaja Priit Hõbemägi meenutas Jüri Reinverele aasta arvamusliidri auhinda üle andes helilooja meeleolu tema teose «Enne kui Leviaatan ärkab» ettekandmisel 2019. aastal. Siis rääkis Reinvere suurest ärevusest, mida oli maailmas tunda.

Leviaatan on mütoloogiline koletis ja aasta tagasi ärkas ta tõesti meie silme all – Venemaa agressioonisõja näol Ukrainas. Reinvere esseed pole ülearu optimistlikud ka praegu, kui Ukraina on terve aasta jooksul südi vastupanu osutanud.

Reinvere suurim väärtus esseistina ongi vahest see, et ta vahendab maailma mitmeplaaniliselt, tõmmates meid välja oma «ainuõigsuse» mullist ja sundides kaasa mõtlema. Ta hoiatab lääne sõjaväsimuse eest, poliitika pealispindsuse ja arvamusruumi killunemise eest. Mida peaksime tegema, et vältida kuulamis-, lugemis- ja mõistmisvõime vähenemist?

Postimees teab, et üks kindel viis on pakkuda lugejaile kõrge kvaliteedi ja tugeva argumentatsiooniga arvamusartikleid. See on Eesti ühiskonna intellektuaalne elujõud.

Kuid mida teha, kui meie kõrval on hullunud Leviaatan, valmis sõjaks ja purustusteks. Selle küsimuse tarvis pidas arvamusliidrite lõunal ettekande kindralmajor Vello-Veiko Palm.

Tema sõnul on maskid langenud ja meie naabri, Vene Föderatsiooni koletisepale nüüd kõigile näha. Maskide langemine tegi olukorra küll lihtsamaks, kuid mitte kergemaks. Peame arvestama, et isegi Venemaa täielik sõjaline ebaõnnestumine Ukrainas ei luba meil kergemalt hingata. Kaotus ei tähenda Venemaa kursimuutust ja oht naabritele võib kasvada.