Kui hakata eristama isaste ja emaste neuroloogilisi vaikesätteid, siis on peagi tüli majas, sest mõni lapsesuu võib välja öelda, et mees on isane inimene ja naine emane inimene. Nn kultuurisõjad on paljuski kirglik vaidlus selle üle, kas või mil määral on inimene imetaja ning mis sellest järeldub. Sestap pole inimloomaga süvitsi tegelemine sugugi ohutu, eriti valimiseelsel ajal.