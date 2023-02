Seen heidab ühte sellega, kes parasjagu lähedal on ja sobib, variante on kümneid, kui mitte sadu. Inimliigi paljunemisvõimalused on küll paraku märksa piiratumad kui seente omad, kuid seda enam ei maksa oma piiratust vaikimisi muule maailmale ekstrapoleerida. Seeni tuleb rohkem kuulata. Eks sellestsamast räägib ju ka meie oma metsamüstik Valdur Mikita,