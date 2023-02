URMAS KÕLJALG ⟩ «Tegelikult on kõigele maailmas lagundaja olemas»

Aja jooksul ma ikka ja jälle avastan, kui palju on veel uurida. Kusjuures see muutub aina põnevamaks. Kui noored inimesed kirjutavad selliseid raamatuid nagu see [Merlin Sheldrake’i «Läbipõimunud elu»], millest me täna hakkame rääkima, siis see inspireerib. Ja inspireerivad ka need teised noored, kes tunnevad ennast sellest puudutatuna.

See on suures osas ikka olnud nii, et elusloodus, liigid ja indiviidid tegelevad, nagu inimesedki, tüssamisega. Me küll näeme, et seened seovad näiteks taimi võrgustikku ja need ained võivad väga sõbralikult läbi seente liikuda ühelt indiviidilt, näiteks puult, teisele isendile. Küllap seal käib siis ka mingi infovahetus, sest seen peab aru saama, et ta viib aineid ühelt teisele, ja ka doonor, kes annab suhkruid ja teisi ühendeid ära, peab sellega nõus olema. Sellest, kuidas see mehhanism ja info liikumine toimub, teame me õige vähe või pigem ütleks, et suurt midagi ei tea. Aga looduses käib võitlus toitainete ja fotosünteesi produktide pärast. Kui keegi kellelegi midagi annab, siis teda kas petetakse või ta saab midagi vastu, ning ta on huvitatud rohkem vastu saama.