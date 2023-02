Jüri Reinvere ⟩ Ühiskonnas on midagi valesti, kui näed teises arvamuses vaenlast

Andke mulle andeks, et alustan Marxiga, sest ma tahan teile tõestada, et Marx eksis. Marx, täpsemalt Groucho Marx, üks vendadest Marxidest, on väitnud, et kolm maailma kõige õhemat raamatut on järgmised: «Itaalia kangelasteod», «Inglise köögi saladused» ja «1000 aastat saksa huumorit». Olen elanud Saksamaal piisavalt kaua, et võin teile öelda: sakslastel on kindlasti huumorimeel. Armastusväärse huumori hulka kuulub Annette Humpe rida Max Raabe hitis, seal nimelt on öeldud «Üksi ei saa suudelda». See mõte on suurepärane, sest see on lihtne ja samas üllatav. Sulle tundub see lause naljakas, sest sa pole sellele kunagi mõelnud, aga saad kohe aru, et see on õige. See Raabe laul on palve armastuse poole ja samas pettekujutelma vastu, mille kohaselt peaks saama kõike ise osata ja ise teha – üks valesti mõistetud autonoomia ja suveräänsus. Sest juba ka piibel ütleb, inimesel ei ole hea üksi olla.