JAAK MADISON ⟩ Kuuluda Läände, samas tunda Venemaad - parim eeskuju on Soome

Postimehe arvamusliidrite lõunal peetud ettekandes tõi kaitseväe juhataja asetäitja Veiko-Vello Palm välja, et mida kaugemale me liigume Nõukogude liidust ning mida rohkem Lääne kinnistume, seda võõramaks jäävad meile Venemaa väärtused ja toimeloogika. Ühest küljest on see vaid tervitatav, samas võib vastase mittetundmine kujuneda julgeolekuohuks.