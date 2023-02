JUHTKIRI ⟩ Tänavused teenetemärgid kannavad paratamatult Ukraina sõja pitserit

Ajalooliselt on just sõda tekitanud vajaduse märkida ära neid inimesi, kes on olnud lahingutandril edukad või sõdureid abistanud. Paljude riikide autasud on kasvanud välja peetud sõdadest, ka Eesti teenetemärgid on seotud Vabadussõjaga. Pealegi on Ukraina suure sõja alguse kuupäev ühtlasi meie vabariigi aastapäev. Seos Eesti iseseisvuse ja Ukraina sõja vahel on väga otsene.