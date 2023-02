AAVO VÄÄN ⟩ Üks ravim lahendaks elanikkonna vananemise, ääremaastumise ja tervisemured korraga

Ühe võimalusena on räägitud pensioniea tõstmisest, ent kellele see meeldiks! Praeguse pingelise viiepäevase töönädala tulemuseks ongi paradoks, et eluea pikenemise taustal kahaneb tervelt elatud aastate arv. Seega kasvab pensionäride arv kahest küljest: ühelt poolt seoses eluea pikenemisega ja teiselt poolt tervelt elatud aastate vähenemisega.