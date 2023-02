Merike Sisask ⟩ Kust algab ja kus lõpeb ohutu digielu?

Elame maailmas, kus meie igapäevaelu on (digi)tehnoloogiast nii läbi põimunud, et kohati on raske eristada, kust algab ja kus lõpeb see nn digielu. Oma tavapärastes tegemistes on üleminek ühelt teisele sujuv ja piirid vaevu tajutavad. See peaks olema kõigile juba ammu selge, et pole olemas mingit virtuaalmaailmas toimuvat digielu ja reaalmaailmas toimuvat «päriselu», mis teineteisest eristuvad. On üks elu, mida me iga päev elame. Millised situatsioonid pereelus liigituvad tinglikult digielu alla? Millal muutuvad «päris» vanemad digivanemateks? Kuidas toetada lapsi nende igapäevases digielus nii, et nad saaksid sellest rohkem kasu kui kahju? Kõike seda püüdsime teada saada kolm aastat väldanud üleeuroopalises teadus-arendusprojektis DigiGen – tehnoloogiliste muutuste mõju digipõlvkonnale.