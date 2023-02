VALIMISED 2023 ⟩ Martin Mölder: erakondadel on tervishoiuvaldkonnas üllatavalt palju üksmeelt

Tervishoid on teatud mõttes õnnetu teemavaldkond. Ei ole üllatav, et see on kõigi jaoks oluline, kuid ühtlasi tunnetavad kõik, et midagi on vajaka. Kuid see on ka teema, mille puhul keegi ei oska sõnastada, mida suurt ja põhimõtteliselt peaks tegema, et olukorda parandada.