Haiglatel on valemotivatsioon läbi viia võimalikult palju tegevusi, mis võimaldaks need kõik raviarvele üles loetleda ja seeläbi tervisekassalt suurem summa küsida. See muutuks, kui rahastaksime ravitegevuse tulemust, kirjutab Roche Eesti üksuse juht Mart Vain.