Külli Kapper ⟩ Kas ma olen reetur, kui tunnen venelastele kaasa?

Kirstud sängitati Lõuna-Venemaa Volga jõe äärsesse mulda varjatult, sest kardeti leina välja näidata, oldi tänulikud selle eest, et laste surnukehad jõudsid koju sellisel kujul, et need olid tuvastatavad.

Ma tundsin, et mul on Vene emadest kahju, et nende pojad on surnud. Olles ise ema, suudan ma ette kujutada valu sügavust, mida lapse kaotus võib endaga kaasa tuua. Samas on tegemist naistega, kelle sünnitatud mehed võitlevad Kremlis istuva sõjaroimari nimel võõral maal tappes ja piinates, vägistades süütuid. Kas ma olen reetur, kui tunnen neile kaasa?