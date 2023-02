Juhtkiri ⟩ Eakate heaks saab rohkem teha

Ligipääsetavust tuleks parandada ka eakate elukvaliteedi tõstmiseks. Selleks, et pensionilisa või palka ära kulutada, tuleb ju kõigepealt sinna kohale jõuda, kus seda teha saab. See eeldab eakate vajadusi arvestavat ühistransporti, seda et hoonetesse ka hõlpsasti sisse saab.

Kõik sellised edetabelid on muidugi vähemalt mingil määral tinglikud. Nende koostamisel on aluseks alati hulk eeldusi, päriselu on mingil määral raamistikuga mugandatud. Seepärast ei tohi neid ka päriselu jaoks eeskujuks sättida ega enda tegemisi mõõtma hakata selle järgi, kuidas see edetabelikohta mõjutab. Eks neis sageli peitub teatud tõetera – selle raamistiku piires, muidugi.

Meie jaoks on siiski oluline see, kuidas pensionieas inimene ennast Eestis tunneb. Tunnistada tuleb seda, et pensionäride elujärg on Eestis teiste ühiskonnarühmadega võrreldes kehvapoolne. Osalt on see tingitud sellest, et riik ise on noor ja päris rikastega võrreldes endiselt vaesevõitu. Nii mõndagi saame aga ka juba praegu paremini teha.