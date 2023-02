Johanna Maria Tõugu ⟩ Rohelised ei soovi eraomandile kahju tekitada

Eluaseme leidmine on tõsine mure nii Eestis kui ka teistes Euroopa riikides. Palgad jäävad üürihindadest maha ning inimesed puutuvad kokku ebainimlikult kõrgete eluasemekuludega. See ei ole ainult Eesti, vaid ka teiste riikide probleem, kus kinnisvara hind ulmeliselt tõuseb.

Rohelised näevad lahendust selles, et riiklikud või kohalike omavalitsuste meetmed rahuldaksid inimeste eluruumivajadusi, nagu seda on näiteks munitsipaalkorterid Saksamaal. Seal on ametiühingud väga tugevad ning pakuvad noortele ja töötajatele taskukohast majutust. Rohelised tahavad Eestisse ka seda tüüpi kortereid, mis on mõeldud eriti noortele ja töötajatele.