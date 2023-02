HANAH LAHE ⟩ Kas Eestil on vaja kliimaseadust?

Järgmisse riigikogu koosseisu valitud saadikud on need, kes peavad julgema nii eestlastele kui rahvusvahelisele poliitikale otsa vaadata pärast 2030. aastat, kui peame olema saavutanud esimesed kliimaeesmärgid. See tähendab, et järgmise koosseisu saadikud saavad olema suure kaaluga – nende pingutustest ja töö kvaliteedist sõltub Eesti maine rahvusvahelises kliimapoliitikas.