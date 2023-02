KUSTI SALM ⟩ Ukraina lahinguvõime tuleb viia uuele tasemele

Sõja olulisim õppetund läänemaailmale on uue julgeolekuolukorra pöördumatus. Sõjaeelne maailm on möödanik: oleme jõudnud avatud vastasseisu ning peame sellega kohanema nii mõtetes kui tegudes. Ukrainas ei ole kaalul pelgalt Ukraina vabadus, seal otsustatakse ka Eesti julgeoleku tuleviku üle. Läänemaailma reaktsioonist ja sõja lõpptulemusest saab ülemaailmne mõõdupuu aastakümneteks. Kui me ei suuda seda sõda praegu võita, kordub see peatselt mujal ning siis maksame kõvasti kõrgemat hinda.

Jaanuaris kirjutasid üheksa liitlast Eestis avalduse «Tallinna Vanne» («Tallinn Pledge») osana alla seisukohale, mis on üheselt mõistetav nii kõnes kui kirjas: Venemaa väed tuleb Ukraina pinnalt välja lüüa. See on ainuõige ja õiglane viis sõja lõpetamiseks. Mis veel olulisem: see on saavutatav.