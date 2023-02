Aleksei Turovski, Marcus Turovski ⟩ Loomad on tihti hämmastavad loendajad

Ometi on teada, et inimkultuurides, mis on otseselt seotud looduslähedase eluga, näiteks troopilisi metsi asustavatel rahvastel, on kasutusel arve eristavad nimetused nelja või viieni. Kõiki hulki, mis on suuremad kui viis, tuntakse lihtsalt ühe sõnaga «palju». See aga ei tähenda sugugi, et viiest suuremate hulkadega opereerimine neil lootusetult sassi läheks. Lubage esitada siin üks kindel ja suhteliselt täpne hulkade kvalitatiivse arvestamise viis, mis on ainult osaliselt seotud aritmeetikaga.