AJALUGU ⟩ Saksamaa hüperinflatsiooni põhjustanud Ruhri okupeerimisest täitus 100 aastat

Tegu oli ebapiisavate söe- ja puidutarnetega, sealhulgas puuduvate telegraafimastide tarnetega. Tavaliselt mõtleme demokraatlikule rahule ja sellele, et demokraatlikud riigid ei lahenda konflikte selliste sõjaliste vahenditega nagu okupatsioon, mis kestis 1925. aasta suveni. Okupatsioon, mis nõudis enam kui saja inimese elu ning kutsus esile USA ja Suur­britannia karmi kriitika. Loomulikult on selge, et Prantsusmaa, Belgia ja Saksamaa olid veel mõned aastad varem Esimeses maailmasõjas ägedalt üksteise vastu võidelnud.