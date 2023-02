NÄDALA NÄGU ⟩ Võrumaa suitsusaunas filmitud hüpernaiselik film võitis Ameerika südamed

Kui teinekord öeldakse, et naised saunas rääkisid, peetakse enamasti silmas pealiskaudset klatši, sisutute kuulujuttude levitamist. Ent Anna Hintsi film «Savvusanna sõsarad», mille eest Hints möödunud nädalal Sundance’i filmifestivalil parima režissööri auhinna pälvis, tõestab, et naised saunas küll räägivad, kuid see vestlus on heatahtlik, usalduslik ja armastust täis.