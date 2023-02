Jüri Reinvere ⟩ Inimesed ei usu valimisi ja poliitikud ei ütle, kuhu me läheme

Tänapäeval võetakse seda palju rohkem sisemise skepsisega, mis on mingi omanäoline segu irooniast ja umbusust, et valimised tegelikku enamiku tahet väljendavad. Täna võtab pea iga läänelik ühiskond valimisi kui massiivset rahva manipulatsiooni, tollal aga usuti veel valimistesse ilusa puhta usuga, leerilaste kombel, et kõik see müra ja mürgel toob lõpuks midagi tõeliselt väärtuslikku.