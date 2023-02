Tarmo Soomere ⟩ Hiiglaste õlgadelt näeb kaugemale

Maruliselt kasvava teabe hulgaga on keerukas toime tulla. Järjest rohkem kummitab küsimus, kas uue infoga tutvumine on jõupingutust väärt. Kuigi teaduslik teadmine peab olema mitte lihtsalt uus, vaid ka oluline, on siiski õigustatud küsida: isegi kui faktid on uued ja olulised, kas need ka maailma muudavad?

Maailma muudavad need, kes näevad teistest kaugemale. Isaac Newton on kirjutanud: «Kui ma nägingi teistest kaugemale, siis tänu sellele, et seisin gigantide õlgadel.» Teaduse kontekstis on gigandid need, kes on meie teadmiste piire suure sammu võrra laiendanud. Väljend «hiiglaste õlgadel» on katke umbe 800 aastat tagasi elanud prantsuse filosoofi Bernard de Chartres’i lausest «oleme vaid kääbused hiiglaste õlgadel». See on teaduses nii sügavalt tõsi, et on saanud teadusmaastikku kajastava otsingumootori Google Scholar motoks.