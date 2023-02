Erkki Koort ⟩ Ei maksa lasta ennast vene luuraja vasikasilmadest eksitada

Lisaks avalikule sõjale käib pidevalt varjatud luuresõda, mille ohvriks on kerge sattuda, sest selle korraldajad on saatanlikult professionaalsed. See, et sõjakurjategijad saavad esitada oma narratiive Lääne meedias on naiivsus ja kasulik Venemaale, kirjutab julgeolekuekspert Erkki Koort.