JÜRI SAAR ⟩ Praegu viiakse lõpule protsessi, mis Nõukogude Liidu lagunemisel poolikuks jäi

Vene-Ukraina sõjast on palju kirjutatud ja kindlasti kirjutatakse veel. Praegu oleme olukorras, kus selle lõpptulemuse ennustamine tundub suhteliselt tänamatu tegevusena. See ei ole aga põhjus, et jätta tegemata objektiivne analüüs toomaks juba nüüd esile mitu olulist asja, mis on saanud teoks ning mis mõjutavad ilma mingi kahtluseta edaspidist tulemit, kirjutab Tartu Ülikooli emeriitprofessor Jüri Saar.