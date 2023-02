TARMO KRUUSIMÄE ⟩ Uus eelnõu teeb Eestist haldusriigi, ametnikest pooljumalad

Kummastav on vaadelda suunda, mille on võtnud Euroopa Liit ettevõtluses ausa «konkurentsi tagamise». Paratamatult jääb mulje, et viimase kahe aasta ränkrasketest löökidest pole piisanud, sest ettevõtjate õlule on vaja seada veelgi rohkem kohustusi, veelgi enam järelevalvet, veelgi suuremaid trahvivõimalusi, veel kaugemate ja suuremate instantsidega vaidlemist.