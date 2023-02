1. Venemaa valmistub kindlasti uueks suureks pealetungiks Ukrainas. See toimub tõenäoliselt kahes või kolmest suunas ja mõne nädala pärast. Donbass on kindel suund. Nähtavasti ka Zaporižžja. Kuid ei saa välistada uut läbimurdmise katset Põhja- või isegi Lääne-Ukrainasse. Nad teavad, et nad peavad vastast üllatama.