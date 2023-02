PEETER TALI ⟩ Enne lääne tankide saabumist Ukrainasse ehk läbimurde ootuses ja lootuses

Prantsuse tanki Leclerc iseärasuseks on automaatne laadimissüsteem. Ka Prantsusmaa võib oma tanke Leclerc saata Ukrainale, peaminister Élisabeth Borne on teatanud parlamendi ees, et seda võimalust analüüsitakse. Pildil olevad tankid osalesid Jeemeni kodusõjas.

Foto: SALEH AL-OBEIDI/AFP/Scanpix