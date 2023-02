JUHTKIRI ⟩ Von der Leyeni sõnum Kiievis põhjustas Lavrovi hädakisa

Kandidaatriigi staatuse sai Ukraina eelmise aasta juunis ja see oli ELi kõige selgem vastus Kremli algatatud sõjale. Milline aga on Ukraina ühinemise tempo, selles on liikmesriigid eriarvamusel. Kui Poola, Leedu, Läti ja Eesti soovivad tempokat liitumist, siis paljud Lääne-Euroopa riigid, sealhulgas Saksamaa ja Prantsusmaa, on ettevaatlikud.

Vaevalt saab komisjon Kiievis Ukrainale liikmesriikide nimel lubadusi anda, kuid vankumatu poliitilise toetuse väljendus on von der Leyeni ja teiste Kiievis käik kindlasti. Peamine sõnum, mis ka Lavrovi närvi ajas, on see, et Ukraina peab võitma sõja ja EL teeb kõik, et aidata.