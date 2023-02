ERKKI KOORT ⟩ Eesti Vabariigi sünnitunnistuse murdunud nurk – Petserimaa

Üldiselt peetakse mingil põhjusel Eestis heaks tooniks Petserimaast mitte rääkida. See on justkui ammendavalt otsustatud ning «mis me selle territooriumiga pealegi hakkaks». Kohati peetakse seda isegi tabuks ning elitaarsed välispoliitika kujundajad on nimetanud, et meie territoriaalseid nõudmisi meie liitlased ei mõista. Kas see on päriselt nii või tsenseerime me ennast ise? Ilmselt on siin mõlemat, sest meie liitlastegi hulgas on inimesi, kelle arvates on see ülimalt pöörane. Miks me aga ise ennast kammitseme?