MAARJA ja VILLY VÕRK ⟩ Kuidas päästa inimest tema enda käest?

Paljud Eesti inimesed elavad korrastamata ehk distsipliinita elu, mille tulemusel nad ei saa endaga hakkama: joovad, ei tööta, ei õpi, tarvitavad narkootikume, satuvad vanglasse ning on lõpuks kõigile koormaks, eriti iseendale. Nad ei ole oma eluga rahul, kuid veel vähem on nende eluga rahul lähedased ja ühiskond. Mida tuleb ette võtta, et õnnetute elude hulka ühiskonnas vähendada?