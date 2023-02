JÜRI LEHTMETS ⟩ Riik on jätnud erivajadusega lapsed juhuse hoolde

Postimehest (01.02) võib lugeda 11-aastasest Kevinist, kes põeb Duchenne’i lihasdüstroofiat. Kevin on minu saatusekaaslane. Selle erinevusega, et tal on selline Duchenne’i vorm, kus lihastoonust hoidev geen on küll olemas, aga see on vaja talveunest ülikalli ravimiga äratada. Kevini ravi läheb aasta jooksul koos käibemaksuga maksma 723 000 eurot.