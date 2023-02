Mario Kadastik ⟩ Rikkam riik vajab rohkem loodusteaduste õpetajaid

Me ei saa kõiki talente sisse importida. Meil on vaja inspireerida ka oma lapsi teadmiste teekonda valima, et seeläbi jõuda rikkama riigini, mis on võimeline pakkuma ka häid sotsiaalseid hüvesid, kirjutab tuumafüüsik ja KBFI vanemteadur Mario Kadastik (Reformierakond).