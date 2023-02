Viktor Jerofejev ⟩ Saksamaa hingel on uus sõjasüü

Mis on siis väärt see kaasaegne abitu maailm, mis on juba jõudnud sellest katastroofist väsida?

Ta polegi tegelikult midagi väärt. Tema hind on null.

Nendes ebainimlikes tingimustes ajas Saksamaa oma sõjajärgse korra tasakaalust välja. Lasub tal mingi osa süüst selle sõja eest?

Kahtlemata.

Ta uskus Gorbatšovi Venemaasse, ühendades selle ühtseks tervikuks, jätkas inertsist uskumist Jeltsini riiki, mis oli üles ehitatud omakasule, ükskõiksusele, Ameerika-vastasusele, liigutavale usule suurde vene kultuuri ja aja jooksul kaduvasse vene intelligentsi, ja tulemus on käes – ta jättis tähelepanuta idast lähtuva verise eksistentsiaalse ohu. Kuid just sõdade suhtes tundlik Saksamaa ja mitte keegi teine oleks võinud esimesena häirekella lüüa.

Brandenburgi värav Berliinis on Ukraina lipu värvides. Foto: LISI NIESNER/SCANPIX

Saksamaa hakkas visklema, jäädes oma traditsioonilise mõistuse ebakindlatesse piiridesse. Seda on temaga varemgi juhtunud. 1920ndate lõpus ja 1930ndate alguses alahindas ta lootusetult sisemist ohtu ja astus pimedusse. Kogu oma lahkuse ja empaatia juures jäi talle nendest üleelamistest alles närvilisus, mis on peidus sallivuse pinna all. See närvilisus valitseb teda tänapäevani, mis näitab, et ajalooline kogemus jätab kustumatuid jälgi.