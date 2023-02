Aleksandr Popov ⟩ Ülema vastutus on ülema kanda

Riigikogu liikme arvamus, et Vene Föderatsiooni okupatsioonivägede juht Valeri Gerassimov on «normaalne mees», kelle kukil istuvad diktaator Vladimir Putin ja «kagebiidid» ning sellest tulenevalt on väejuht kõigest «käskude täitja», ei muuda riikide vahel juurdunud õigusraamistiku valguses agressiivset sõjategevust juhtiva vormikandja tegevust kuidagi vähem kuritegelikuks. Vastutust nii tehtud kui ka tegemata jäänud tegude eest kannab Valeri Gerassimov siiski ise – olgu tal kukil kasvõi kogu Vene Föderatsioon, kirjutab Aleksandr Popov (SDE).